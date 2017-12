Vraag stellen op gemeenteraad voortaan ook kinderspel 00u00 0

Vanaf 2018 mogen kinderen in Kortrijk net voor aanvang van de gemeenteraad een vraag stellen aan het schepencollege, in het stadhuis. De leeftijdsgrens van minimaal 16 jaar valt weg. Kortrijk doet zo beter dan Gent, waar de grens op 12 jaar ligt. "Een 11-jarige legt het soms beter uit dan een 40-jarige", vindt initiatiefnemer en raadslid Matti Vandemaele (Groen). "Het is een oproep naar de jeugd om hun stem te laten horen", zegt gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA). De vragen worden wel vooraf gemaild. De voorzitter bekijkt eerst of ze relevant zijn. (LPS)