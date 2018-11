Vraag is niet óf Veljkovic iemand meesleurt, wel hoevéél en wíe NIELS VLEMINCKX & BJORN MAECKELBERGH

21 november 2018

00u00 0 De Krant Dejan Veljkovic wordt spijtoptant. De hakbijl dreigt voor veel clubleiders, spelers, trainers en collega-makelaars. De vraag is niet óf hij iemand meesleurt in zijn val. Wel: hoeveel en wie?

De verklaring van Kris Luyckx, advocaat van Dejan Veljkovic, sloeg in als een bom. "Hij was werkzaam in een sector die door en door verrot is en waar normloosheid de norm is. Hij wil daar niet als enige voor opdraaien. Hij zal ook toelichting geven bij de betrokkenheid van personen die nog niet gekend zijn in het onderzoek, of wier rol nog niet is uitgeklaard.”

Reken maar dat de halve voetbalwereld gisterenmiddag ongemakkelijk over z'n stoel begon te schuiven.

