Voyeur walgt van zichzelf

Vandaag verschijnt voyeur Mike D.B. (41) voor de raadkamer in Gent. Hij gaf toe dat hij douchende vrouwen filmde in de sporthal van Hogeschool Gent. Ook op zijn werk, in een zwembad en in een buurtwinkel filmde hij vrouwen onder hun rok of terwijl ze op het toilet zaten. Alle filmpjes verspreidde hij via een internetforum voor voyeurs. Volgens zijn advocaat Sofie Vermeir heeft haar cliënt door zijn arrestatie ingezien dat zijn gedrag niet door de beugel kan. "Hij zegt dat hij walgt van zichzelf. Hij beseft dat hij zijn slachtoffers enorm veel leed aangedaan heeft. Hij heeft spijt."

