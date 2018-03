Voyeur (41) is jeugdcoach in sporthal waar hij filmde: ontmaskerd omdat hij filmpjes wiste KSN/OSG/JEW

13 maart 2018

00u00 0 De Krant Door gisteren in allerijl zijn sporen te wissen, heeft voyeur Mike D.B. zichzelf de das om gedaan. De politie was volop een andere verdachte aan het ondervragen, toen de 41-jarige IT'er en amateur-DJ uit Zwijnaarde inlogde om zijn filmpjes en zijn account te wissen.

Mike D.B. is sinds gisteravond laat de enige verdachte in het onderzoek naar de voyeurfilmpjes uit een sporthal van Hogeschool Gent, een zwembad, een buurtwinkel en het kantoor waar de dader werkt. Zondag, in de loop van de vooravond, vielen de Gentse speurders binnen bij een 22-jarige jongeman die frequent traint in de sporthal. Op dat ogenblik wees alles in zijn richting: hij kent de vier geïdentificeerde slachtoffers en één van hen herinnert zich dat hij haar ooit zijn 'crush' noemde. Die exacte woordkeuze gebruikt de voyeur ook in zijn twee montages van haar.

De verdachte werd opgepakt en uitgebreid verhoord over het werk van 'dgreedb' - de schuilnaam van de gluurder - maar de twintiger claimde niets af te weten van het bewuste forum voor voyeurs. Terwijl dat verhoor liep en de jongeman overgebracht werd naar de gevangenis waar hij de nacht zou doorbrengen, kregen de speurders nieuwe info binnen over een tweede mogelijke dader: Mike D.B. uit Zwijnaarde. De 41-jarige IT'er is in zijn vrije tijd DJ én jongerencoach in dezelfde sportclub als de vier geïdentificeerde slachtoffers.

4 minuten

Terwijl u gisterochtend de uitgebreide berichtgeving over de voyeur las, werd het account opnieuw geactiveerd op het bewuste forum. De voyeur logde in om 7.36 uur en wiste in 4 minuten tijd alle resterende beeldmateriaal van het internet - iets wat hij zaterdag al gedaan had met de filmpjes uit de sporthal. Diezelfde middag, om 13.26 uur, logde hij een laatste keer in om zijn account volledig uit het zoeksysteem van de website te halen. Twee kapitale vergissingen, zo blijkt. Op het ogenblik dat de speurders gistervoormiddag de informatie ontvingen dat 'dgreedb' nog actief was, schakelden ze een versnelling hoger in hun onderzoek naar Mike D.B.. "Want de eerste verdachte die in de cel zat, kon onmogelijk nog toegang hebben tot het internet", vertelt een bron dicht bij het onderzoek. "Op dat ogenblik wisten we dat die jongen ofwel onschuldig was of dat beide verdachten samen perverse filmpjes op het internet verspreidden."

Al 10 jaar actief

Kort na de middag vielen de speurders binnen op het appartement van Mike D.B. in Zwijnaarde en bij zijn ouders in Sint-Amandsberg, maar nergens gaf hij thuis. Uiteindelijk werd D.B. op een derde locatie aangetroffen en in de boeien geslagen. Intussen hadden de speurders al bijkomend bewijsmateriaal verzameld in zijn appartement, dat samen met een fototoestel werd meegenomen voor verder onderzoek.

Tijdens zijn verhoor gisteravond werd D.B. een eerste keer geconfronteerd met tal van elementen die erop wijzen dat hij sinds april 2008 'dgreedb' is, de man die schrijft de privacy van vrouwen die hij kent keer op keer te schenden door zijn filmpjes online te plaatsen op een forum met 170.000 andere perverten. De gluurder gaf zelf aan dat hij al jaren lid is van een gevechtsportclub en filmde vrouwen van bij een DJ-tafel. De schuilnaam kan bovendien gelezen worden als 'd-greed-b', waarbij de d en b overeenstemmen met de initialen van de opgepakte IT'er en 'greed' staat voor 'hebzucht'.

Bijkomend element is de webpagina waar D.B. zichzelf als deejay aanprijst. Alle accounts op sociale media die gekoppeld zijn aan zijn artiestennaam als entertainer op privéfeestjes zijn offline. "Raar voor een DJ die normaal zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Maar niet voor iemand die iets te verbergen heeft", klinkt het. Op de webstek van de deejay springt één zin in het oog: hij hoopt dat zijn publiek "proper ondergoed" draagt.

Onderzoek naar het account op het forum voor voyeurs bracht ook aan het licht dat het account geregistreerd werd met een e-mailadres met de naam Mike, een zoveelste element waarmee hij vandaag geconfronteerd zal worden bij de onderzoeksrechter. Die liet gisteren de eerste verdachte vrij. "Het bewijsmateriaal tegen hem werd weerlegd en er zijn geen redenen meer om hem aan te houden", aldus het parket.