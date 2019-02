Vosté verbetert zijn besttijden 11 februari 2019

Twee persoonlijke records waaronder een Belgisch record: de balans van Mathias Vosté op het WK afstanden oogt erg positief. Gisteren op de 1.500m dook hij met een chrono van 1:45.89 voor het eerst onder de 1:46. Zaterdag had hij zijn BR op de 1.000m scherper gesteld tot 1:08.88. Telkens eindigde hij als 15de. "Het is belangrijk dat ik vooruitgang blijf maken", zegt de 24-jarige Vosté. "Toen ik op de 1.500 een tijd in de 1:45 op het scorebord zag, dacht ik 'Yes, doel bereikt.' Ik verbeter mijn besttijden op een baan die niet van de snelste is: beter kan ik niet doen." Op de 1.500m strandde hij ook niet zo gek ver van Bart Swings. "Af en toe kijk ik daar wel naar. Ik wil bij de besten horen, dan heb je met Swings ook een doel." (BF)

