Vosté 32ste op 500m snelschaatsen 20 februari 2018

Een 32ste plek, dat is niet wat snelschaatser Mathias Vosté (23) in gedachten had op de 500m. Enige troost voor de Bruggeling is dat hij op de Gangneung Oval wel een nieuw PR reed op zeeniveau. "Op zich is dit geen slechte 500m voor mij, een tiende sneller dan op het EK, maar helaas houd ik er niet veel concurrenten mee achter mij." Op de 1.500m was Vosté vorige week als 23ste geëindigd, dat zat er nu niet in. "Sommige jongens waren echt een klasse sterker. Er is buitengewoon hard gereden. Maar ik moet mij daar niet blind op staren. De 500m is niet mijn allerbeste afstand." De Noor Havard Lorentzen won het goud in 34.41, een olympisch record, en amper één honderdste sneller dan de Koreaan Cha Min Kyu. (VH)