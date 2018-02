Vossen wekenlang out, controlescan voor Poulain 13 februari 2018

Het is nog afwachten hoe ernstig de in Beveren opgelopen blessure van Jelle Vossen is. De enkelbanden van de spits zijn zwaar geraakt, maar door de zwelling is het nog te vroeg voor verder onderzoek. Wel staat vast dat Vossen wekenlang aan de kant staat. Gelukkig voor Club kan Diaby snel hervatten. De Malinees bleef tegen Waasland-Beveren uit voorzorg aan de kant met lichte hinder aan de adductoren en kan zaterdag in principe spelen. Poulain (adductoren) moet later deze week een controlescan ondergaan. Hij hervatte vorige woensdag de training, maar voelde meteen een reactie. Club neemt geen risico's met de verdediger die nog even opzij moet blijven. (TTV)