Vossen trekt naar Essevee maar mag niet spelen in bekerduel 31 januari 2020

Exit Jelle Vossen (30) bij Club Brugge. Na 4,5 seizoenen en twee landstitels verhuist de aanvaller naar Zulte Waregem, waar hij gisteren een contract tot 2023 tekende. Dit seizoen belandde hij op een zijspoor in Brugge. Naast een basisplaats in Oostende op speeldag 3 kreeg hij slechts één invalbeurt, tegen Moeskroen eind november, waarbij hij luidkeels werd toegezongen door de fans. "Ik kan mezelf niets verwijten en vertrek met een gerust gevoel", aldus Vossen. "Zulte Waregem is nog actief op twee fronten en dat spreekt me aan. Het is een ploeg met ambitie waarvoor ik veel wil scoren."

