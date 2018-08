Vossen traint nog steeds niet 22 augustus 2018

De kans is groot dat Jelle Vossen na de match tegen Antwerp ook forfait moet geven voor de topper van zondag tegen Anderlecht. De aanvaller heeft nog steeds hinder aan de knie en kon de training nog niet hervatten. Verwacht wordt dat ook de kraker te vroeg komt voor Vossen, die zondag op de Bosuil vervangen werd door Openda. Naast Vossen ontbreken nog steeds Mata en Nakamba. Die laatste liep gisteren rondjes in de hoop dat hij binnenkort definitief verlost is van zijn knieblessure. (TTV)