Vossen met een pareltje, Sobol met een volley 10 januari 2020

Welke was nu mooier? De fijnzinnige omhaal van Jelle Vossen, net na rust, op voorzet van Rits? Of de zelfverzekerde volley van Sobol, na een afvallende bal? Moeilijk te zeggen. Feit is dat Vossen het scoren nog niet verleerd is. En dat Sobol sinds de Brugse Metten een gedaanteverwisseling ondergaan heeft - hij is al lang geen risicopatiënt meer. Horvath zorgde er achterin dan weer voor dat PSV maar één keer kon scoren.

