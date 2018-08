Vossen, Mata en Nakamba op de goede weg terug 28 augustus 2018

De weelde bij Club wordt alleen maar groter. Terwijl de basiself van zondag gisterochtend in het bos ging uitlopen, trainden de invallers onder leiding van Leko en Cossey. Onder hen Clinton Mata, die kort na zijn komst deze zomer aan de adductoren geopereerd moest worden. De rechterflank traint opnieuw mee met de groep en lijkt vroeger dan vooropgesteld (begin oktober) zijn rentree te zullen vieren. Ook Nakamba lijkt nu eindelijk op de goede weg terug. De middenvelder hervatte het individuele werk met de bal nadat hij twee weken geleden een inspuiting had gekregen in de knie en hoopt snel bij de groep aan te sluiten. Verwacht wordt dat hij na de interlandperiode stilaan zijn wederoptreden kan maken. Jelle Vossen ten slotte heeft het loopwerk en de individuele training dan weer hervat. De spits hoopt vrijdag tegen Zulte Waregem opnieuw beschikbaar te zijn. (TTV)

