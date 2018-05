Vossen: assist en goal. "Dit is een statement" CHARLEROI 1-3 CLUB BRUGGE | Met dank aan... 11 mei 2018

Eindelijk was hij nog eens belangrijk voor Club. Jelle Vossen, die blauw-zwart met een assist en een doelpunt de zege schonk. 't Was van april 2017 geleden dat Vossen nog eens een veldgoal had gescoord. Gisteren gaf hij eerst de assist op Vanaken bij de 1-2, vooraleer hij zelf de 1-3 keurig in de verste hoek binnen kopte. "Het was inderdaad een tijd geleden, dat ga ik niet ontkennen", aldus Vossen. "Dit is een statement. Voor mij is het een heel lastig seizoen. Ik had op veel meer kansen gehoopt. Veel vroeger ook. Maar het is altijd een kwestie van hard te blijven werken. Het is een cliché, maar dan komt die beloning vroeg of laat. Zondag zullen we zien of ik opnieuw speel. Het belangrijkste is dat we dit snel kunnen afmaken." (TTV)

