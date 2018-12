Vos klopt Brand en Cant 27 december 2018

Marianne Vos kende net als Wout van Aert bij de mannen mechanische pech in de eerste ronde. De Nederlandse zesvoudige ex-wereldkampioene slaagde er echter wel in om vooraan terug te keren en maakte er een boeiende strijd van met Lucinda Brand en Sanne Cant. Na een sterke laatste ronde haalde Vos het met een kleine voorsprong. Ze verstevigt ook haar leidersplaats in de WB-stand. (BA)