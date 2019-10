Exclusief voor abonnees Vorsten in veiligheid gebracht bij (vals) brandalarm 17 oktober 2019

Net toen Waals minister-president Elio Di Rupo aan zijn toespraak op een symposium over ruimtevaart begon, ging het brandalarm af. Zowel Filip en Mathilde als groothertog Henri en verscheidene ministers zaten op dat moment te luisteren. In vijf talen werden de meer dan honderd aanwezigen aangemaand de zaal te verlaten. Eerst werd de oproep nog weggelachen, maar de veiligheidsdiensten namen geen risico en besloten de vorsten en de ministers toch maar te evacueren. Na een tiental minuten werd groen licht gegeven. Het bleek om vals alarm te gaan. Di Rupo hernam zijn toespraak met de woorden: "Het was niet mijn bedoeling de zaal in vuur en vlam te zetten." (PhG)