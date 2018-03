Vormer zegt zelf Oranje af 17 maart 2018

Hij zat dan wel in de voorselectie, maar Ruud Vormer zit uiteindelijk niet in de definitieve wedstrijdkern van Oranje voor de oefenmatchen tegen Engeland en Portugal. Nederlands bondscoach Ronald Koeman besloot hem na onderling overleg niet op te roepen. De Gouden Schoen liet verstaan dat een selectie niet gelegen zou komen. Vormer sukkelt namelijk met een vervelende enkelblessure en wil van de competitieonderbreking gebruik maken om die volledig te laten helen en zich zo klaar te stomen voor play-off 1. Zo blijft het op zijn 29ste wachten op een allereerste selectie voor Nederland. "Een dubbel gevoel voor Ruud", aldus Club-CEO Vincent Mannaert. "Hij zal wel ontgoocheld zijn, maar aan de andere kant is een selectie ook weinig zinvol als je je kansen niet voluit kan verdedigen. Dat hij nu volledig fit raakt voor play-off 1, is een stuk belangrijker voor zijn verdere carrière." (WDK)

