Vormer weer fit, Leko trots op kandidaat-Rode Duivel Limbombe 24 februari 2018

Een revanche voor de zware 4-1-nederlaag in de beker wil Ivan Leko de verplaatsing naar Luik niet noemen, maar gebrand op een goede prestatie van zijn troepen is hij wel. Daarvoor kan hij opnieuw rekenen op een fitte Ruud Vormer, die na een paar rustdagen opnieuw voluit kon gaan op training. "Dat Ruud de voorbije weken minder was, was een mix van mentale vermoeidheid en fysieke ongemakken", aldus Leko. "Ik hoop dat we zondag opnieuw de 'oude' Ruud zien, hij is op alle vlakken belangrijk voor ons." Ook Dennis kan een rol spelen, hij komt wellicht aan de aftrap. "Ik heb een goede Dennis gezien in Beveren en ook de laatste twintig minuten tegen Genk is hij goed ingevallen. Bovendien toont hij zich op training. Ik hoop dat hij klaar is voor een goede eindsprint in de laatste maanden." Wie al een heel seizoen goed aan het sprinten is, is Anthony Limbombe. In die mate dat hij kans maakt om opgeroepen te worden als Rode Duivel. "Als dat gebeurt, zou het een fantastisch compliment zijn voor gans Club. Want in augustus moest hij nog werken om zijn plaats af te dwingen en zes maanden later is hij kandidaat-Rode Duivel. Zijn prestaties en rendement zijn enorm verbeterd. Dit op een moeilijke positie, waar je verdedigend je werk moet doen én aanvallend efficiënt moet zijn. Voor mij hebben we de beste Limbombe alleen nog maar bij momenten gezien. Hij heeft nóg veel marge." (WDK/TTV)

