Vormer scoort eindelijk eerste competitietreffer: "Ploegmaats lachten me uit" 27 december 2019

Zijn ontlading sprak boekdelen. Eindelijk trapte Ruud Vormer de nul achter zijn naam weg. Na een bal tegen de lat scoorde de Nederlander in de slotminuut van de partij zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen. Tot zijn eigen grote opluchting. "Want mijn ploegmaats lachten mij er wel wat mee uit, hoor", grijnsde de middenvelder achteraf. "Jongens die al op twee of drie goals stonden, of Hans die er nóg wat meer heeft. Daarom was deze treffer dus zo belangrijk. Het speelde toch wel dat ik nog niet gescoord had."