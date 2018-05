Vormer: prachtige vrije trap. "Nederlaag Anderlecht werkte héél motiverend" CHARLEROI 1-3 CLUB BRUGGE | Met dank aan... 11 mei 2018

Wat zou Ronald Koeman gedacht hebben? De bondscoach van Oranje zag hoe Ruud Vormer Club Brugge voorbij het uur als een deus ex machina de weg toonde. De aanvoerder trapte een vrijschop haarfijn in de bovenhoek - goed voor zijn dertiende goal van het seizoen en de cruciale gelijkmaker voor blauw-zwart op Mambourg. "Ik hoorde dat de bondscoach hier was, maar... Laten we gewoon lekker kampioen worden. De nederlaag van Anderlecht werkte héél motiverend. Maar toen stonden we plots 1-0 achter. 'We gaan het hier toch niet verpesten', dacht ik aan de rust. Mijn vrijschop zat er goed in. Als je er elke dag op traint, dan vallen ze zo binnen. De 1-0 was echt onterecht en onverdiend. Wij zijn een veel beter team dan Charleroi en gelukkig kwam dat in de tweede helft tot uiting."

