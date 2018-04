Vormer: "Ik voelde een tik" De penaltyfout 03 april 2018

00u00 0

Hij speelde wederom niet zijn beste wedstrijd, toch was Ruud Vormer heel belangrijk voor Club in de slotfase. De Nederlander werd aangetikt door Uronen en versierde zo in extremis een penalty. "Toen ik draaide, zag ik hem eerst niet. Ik voelde hem wel, hij tikt me honderd procent zeker aan. De laatste strafschop had ik gemist en ik was niet honderd procent zeker. Dan laat ik het aan anderen. Als je zo wint in de laatste minuut ben je heel blij. Het was een heerlijk moment." (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN