Vormer en co tonen hun warme hart 19 december 2018

00u00 0

Naar goede gewoonte bracht Club Brugge ook dit jaar tijdens de eindejaarsperiode een bezoek aan de kinderafdeling van het ziekenhuis. Zo werd de 9-jarige Kiandra gisteren in het AZ Sint-Jan in Brugge verrast door Vormer, Ngonge, Amrabat en assistent-coach Simons: "In de kerstperiode maken we met plezier even tijd vrij voor een bezoek aan deze kinderen, die we graag cadeautjes uitdelen", aldus Vormer. "De lach op hun gezicht is goud waard. Ze vergeten even al hun zorgen." (TTV)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN