Vormer en Clasie fit voor Standard 22 februari 2018

Zonder onverwachte blessures staan zowel Ruud Vormer als Jordy Clasie zondag aan de aftrap tegen Standard. Beide Nederlanders trainden gisteren voluit. Dat is goed nieuws voor Ivan Leko, want Nakamba is geschorst en zo moet hij geen alternatieven in de vorm van Vanlerberghe of Simons uitproberen. (WDK)