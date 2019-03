Vormer "Derde kindje is mooi, maar deze 0-4..." 4 goals 3 doelpuntenmakers 11 maart 2019

Oranje, kindje, goaltje. Ruud Vormer beleefde een week om niet snel te vergeten. Eerst kondigde de middenvelder aan dat hij in september voor de derde keer papa wordt, dan kwam een voorselectie bij de nationale ploeg en tot slot het doelpunt in Eupen. "Welke van de drie me het meeste plezier deed? (grijnst) Dan toch deze 0-4. Die kleine is natuurlijk mooi, maar dit resultaat is voor mij heel belangrijk. We hebben het hier normaal altijd lastig." De voormalige Gouden Schoen zette gisteren het orgelpunt op een sterke eerste helft van blauw-zwart. Net voor rust krulde de Nederlander een vrijschop heerlijk in de bovenhoek. "Het was lang geleden dat ik nog eens een vrije trap mocht nemen", herinnerde de aanvoerder zich. "We krijgen ze nooit, hé. Onze spitsen blijven te vaak staan, ze vallen normaal nooit. En als ze het toch doen, is het op Denswil zijn plek." Vormer bedankte overigens niet alleen zijn ploegmaats voor het doelpunt. "Deze Select-balletjes zijn top. Mijn vrijschoppen tegen Charleroi en Standard waren met hetzelfde exemplaar. Daarom gaan ze er steeds zo fraai in. Het was ook leuk dat ik 'die lange' (doelt op Vanaken, red.) nog een assist kon geven. Ach, het was een heel mooie week. Je voelt dat we in een stijgende lijn zitten. Hopelijk kunnen we die doortrekken in de play-offs." (VDVJ)

