Vormer debuteert bij Oranje

Het zat er aan te komen, maar voor alle zekerheid bevestigde Nederlands bondscoach Ronald Koeman het nog eens: Gouden Schoen Ruud Vormer krijgt tijdens de oefeninterlands in Slovakije en/of in Italië speelminuten. "Als je een aantal nieuwe gezichten erbij roept, dan is het wel de bedoeling dat ze speelminuten krijgen", aldus Koeman. "Dat is voor mij duidelijk." Samen met doelman Sergio Padt (ex-AA Gent) is Vormer de enige in de selectie die nog geen interland speelde. (WDK)

