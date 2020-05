Exclusief voor abonnees Vorig jaar meer dan 2.500 oproepen voor giftige planten 08 mei 2020

00u00 0

Nu we door het mooie weer opnieuw de tuin en de wijde natuur in trekken, waarschuwt het Belgisch Antigifcentrum voor gevaarlijke planten. In 2019 kreeg het centrum meer dan 2.500 oproepen na contact met giftige planten - 5% van alle oproepen. Van de 2.622 slachtoffers waren er 1.357 kinderen, 618 volwassenen en 647 dieren. De planten uit de aronskelkfamilie, die sterk irriterend zijn bij contact met huid en ogen en bij inslikken, voeren met 235 meldingen de lijst van lastbezorgers aan. Op de tweede plaats - met 215 meldingen - staan planten uit de leliefamilie, zoals het meiklokje, die de hartspier kunnen aantasten. Op drie - 194 meldingen - staan planten uit de rozenfamilie, zoals de lijsterbes, gevolgd door de potentieel dodelijke taxus (106) en planten uit de nachtschadefamilie (100). Ook gevaarlijk zijn onder meer oleander, vingerhoedskruid, rododendron, en gouden en blauwe regen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen