Vorig jaar langere en zwaardere ochtendfiles

02 juli 2020

In 2019 kwam er opnieuw meer verkeer bij op de Vlaamse snelwegen, vooral tijdens de spitsuren. In Brussel en Antwerpen werden de ochtendfiles gemiddeld 8% zwaarder en langer, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. De gemiddelde ochtendfile was vorig jaar 155 kilometer lang of 5 kilometer langer dan in 2018. De gemiddelde avondfile kromp dan weer met 4 kilometer naar 119 kilometer. De zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost was met 139.000 voertuigen per werkdag opnieuw het drukste snelwegstuk van Vlaanderen. De Kennedytunnel blijft met gemiddeld 10,5 uur file per dag de 'tunnelrecordhouder'.