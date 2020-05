Exclusief voor abonnees Voorzittersverkiezingen Open Vld weer uit de startblokken 20 mei 2020

Na een valse start maandag door softwareproblemen, zijn de voorzittersverkiezingen bij Open Vld gisteren weer van start kunnen gaan. Iedereen die maandag al gestemd had, telefonisch of digitaal, moet opnieuw zijn keuze doorgeven. De stemronde eindigt deze vrijdagmiddag, zoals oorspronkelijk gepland. Als geen enkele van de vier kandidaat-voorzitters een meerderheid achter zich krijgt, volgt volgende week een tweede stemronde. Uiterlijk 29 mei weten we wie Gwendolyn Rutten opvolgt. De kanshebbers zijn 'establishmentkandidaat' Bart Tommelein, federaal fractieleider Egbert Lachaert, Vlaams Parlementslid Els Ampe en de onbekendere Stefaan Nuytten. (FME)