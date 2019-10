Voorzittersrace CD&V is geopend: twee kandidaten om Beke op te volgen VIER DAGEN VOOR DEADLINE OM CD&V-VOORZITTER TE WORDEN Isolde Van Den Eynde en Astrid Roelandt

17 oktober 2019

05u00 0 De Krant Vier dagen voor de deadline staan er eindelijk twee kandidaat-voorzitters op voor CD&V: Vincent Van Peteghem (38), burgemeester van De Pinte, en Katrien Partyka (46), burgemeester van Tienen. De twee populaire burgemeesters zijn vurige verdedigers van het centrum. "CD&V moet récht in de goal sjotten, maar die goal moet wel in het midden van het veld blijven staan."

Zo stil het was op het publieke forum, zo rumoerig was het in de coulissen. Een heleboel CD&V-politici spraken de voorbije weken en dagen met militanten, met elkaar of met de top over de nakende voorzittersrace. Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka hebben de knoop doorgehakt. Ze lanceren hun kandidatuur onafhankelijk van elkaar, maar hebben een gelijkaardig verhaal: allebei zijn ze burgemeester, Vlaams Parlementslid én willen ze als kapitein in spe de centrumkoers van CD&V behouden.

Nieuwe matrozen

De naam van Vincent Van Peteghem gonst al een tijdje als kandidaat-voorzitter. De Oost-Vlaming was één van de twaalf apostelen die zich de voorbije zomer boog over de koers van de partij na de rampzalige kiesuitslag van 26 mei. "Het sluimert al langer in mijn hoofd", geeft hij toe. Waarom ik? "Ik ben vanuit de basis gegroeid. Ik heb affiches geplakt, geflyerd, een kans gekregen in de gemeenteraad, met wat geluk ben ik in het parlement terechtgekomen in 2016 (omdat de opvolger van Pieter De Crem er de brui aan gaf, red.) en uiteindelijk na een goede score burgemeester geworden van De Pinte. Deze zomer heb ik keihard aan dat evaluatierapport van de partij gewerkt. Ik doorleef dat rapport. Ik ben de ideale persoon om dat rapport minutieus uit te voeren." Van Peteghem bepleit een centrumkoers voor zijn partij. "Wij moeten weer doelpunten maken, maar de goal staat in het midden. Ik denk dat CD&V een ongelooflijk mooi verhaal kan brengen. We leven in een wereld met complexe problemen. De oplossing is dan niet luid roepen, maar goed nadenken en een verstandige oplossing formuleren. Maar die oplossing moeten we duidelijker én scherper vertellen."

Of de kiezer dat enerzijds-anderzijdsverhaal net niet beu is? "Aan het ' moedige midden' hangt misschien een wat slechte nasmaak sinds 26 mei, maar met het centrum is niets mis. Ik ben zelf economist en op dat gebied val ik eerder in het 'rechtse hokje', maar de sociale thema's draag ik hoog in het vaandel. Waarom kan dat niet samen?"

Van Peteghem wil de bekende koers blijven varen, maar wél met nieuwe matrozen aan boord. "Minstens vijf lijsttrekkers moeten nieuw zijn tegen 2024. We moeten durven te vernieuwen. Dat hebben we te weinig gedaan. Meer jonge vrouwen is een must in mijn ogen. Met Nawal Farih en Loes Vandromme hebben we pittige vrouwen in het parlement gekregen, maar het mag en moet meer zijn. En ik hoop oprecht dat er straks ook een vrouw kandidaat is."

De boer op

Zijn woorden zijn nog niet koud of Katrien Partyka out zich ook als kandidaat. En haar kandidatuur is eerder verrassend. Haar LAT-partner en partijgenoot Koen Van den Heuvel liet vorige week nog optekenen dat 'Karel Van Eetvelt de kwaliteiten heeft om de CD&V te leiden', de naam van Katrien Partyka vermeldde hij niet. Enkele CD&V'ers merkten wel op dat blijkbaar alleen mannen zich geroepen voelden en Partyka springt duidelijk in het gapende gat. "Niemand is aan mijn mouw komen trekken. Ik ben geen kandidaat van het establishment, ik ben een selfmade woman", zegt ze. "Ik heb de indruk dat er achter de schermen veel gepoker bezig is over de kandidaturen, en dat vind ik niet de goede manier van werken. We moeten eerlijk durven zeggen: wie kandidaat is, steekt zijn vinger op. En laat ons dan de boer opgaan, en aan onze leden uitleggen waar elk van ons vindt dat de partij naartoe moet."

Richtingaanwijzers

Net als Van Peteghem wijzen haar richtingaanwijzers naar het centrum. "Ik geloof niet dat het centrum dood is. Op lokaal vlak krijgen we het wel uitgelegd waarom CD&V een goed project is voor de samenleving, we moeten kijken waarom we dat op nationaal vlak niet uitgelegd krijgen."

De twee burgemeesters kijken naar de werking van de lokale besturen om de partij nationaal weer wind in de zeilen te geven. Of zoals Partyka het verwoordt: de partij opnieuw fierheid geven. "Onze burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden bezitten zoveel expertise. Dat moeten we voluit uitspelen en gebruiken", vindt Van Peteghem. "Als er in De Pinte een probleem is, roep ik de mensen niet naar het gemeentehuis. Ik pak letterlijk een plooitent en ik ga met de mensen praten. Iedereen moet zijn botten aantrekken en in de modder gaan staan." Het is afwachten of straks ook Hendrik Bogaert, Pieter De Crem, Joachim Coens en Sammy Mahdi de laarzen aantrekken en zich kandidaat stellen om de partij uit de modder te trekken. Dat kan tot maandag 8 uur.