Exclusief voor abonnees Voorzitterscongres VB-jongeren uitgesteld na besmetting 07 maart 2020

00u00 0

De jongerenafdeling van het Vlaams Belang moet haar voorzitterscongres uitstellen. Eén van de bestuursleden van Vlaams Belang Jongeren raakte immers besmet met het coronavirus na een skireis in Noord-Italië. "Hoewel het om een geïsoleerd geval gaat en er amper risico is, willen we graag toch alle voorzorgen nemen", zegt huidig VBJ-voorzitter Bart Claes. Tijdens het voorzitterscongres zou Claes de fakkel doorgeven, hoogstwaarschijnlijk aan Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (22) - de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezingen.