Exclusief voor abonnees Voorzitter wil dat Messi altijd bij Barcelona blijft 06 april 2019

00u00 0

Lionel Messi mag zich opmaken voor contractbesprekingen met FC Barcelona. De 31-jarige Argentijn heeft nog een verbintenis tot juni 2021, maar voorzitter Josep Bartomeu wil werk maken van een langer verblijf. Dat zegt hij bij sportzender ESPN. "Lionel blijft maar verbeteren en innoveren. In de komende maanden zullen we samenzitten. Wij willen dat Messi voor altijd bij Barcelona blijft. Of hij nu speelt of op een andere manier aan de club is verbonden." Messi maakte zijn competitiedebuut voor Barça in oktober 2004. Sindsdien scoorde hij 594 goals, een clubrecord, en haalde hij negen landstitels, zes Spaanse bekers en vier keer de Champions League.