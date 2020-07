Exclusief voor abonnees Voorzitter Russische atletiekfederatie stapt op 14 juli 2020

Yevgeny Yurchenko houdt het al na enkele maanden voor bekeken bij de Russische atletiekfederatie (RusAF). De 52-jarige zakenman was pas eind februari tot voorzitter verkozen, maar diende gisteren zijn ontslag in. Wellicht komt vicevoorzitter Alexei Plotnikov nu aan het roer. Hij staat voor een erg zware taak. Op 28 en 29 juli vergadert World Athletics over de toekomst van de Russische atletiek. Omdat de RusAF een boete van 4,4 miljoen euro aan World Athletics niet voor 1 juli kon aflossen, zijn er nu ook onder neutrale vlag geen Russen meer welkom op de internationale kampioenschappen. De Russische atletiek en zijn antidopingagentschap Rusada staan al sinds november 2015 op een zijspoor nadat een staatsgeleid dopingsysteem aan het licht kwam. Rusland wist de fraude ook niet consequent aan te pakken en kwam integendeel nog meer in opspraak door manipulatie van vrijgegeven dopingdata en het dwarsbomen van dopingonderzoek. (BF)

