Voorzitter PSG in UEFA-bestuur, ondanks onderzoek 08 februari 2019

00u00 0

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, heeft een plaats gekregen in het uitvoerend comité van de UEFA. Zijn intrede in het UEFA-bestuur is omstreden, omdat er sprake kan zijn van mogelijke belangenvermenging. De UEFA voert op dit moment nog een onderzoek uit naar de PSG-boekhouding.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN