Voorzitter Natuurpunt dreigt ermee honden af te knallen 14 juli 2018

De voorzitter van Natuurpunt Knokke-Heist dreigt ermee honden af te knallen in de Zwinduinen en Polders. Stefaan Brinckman schreef dat in een mail naar de milieuraad. "Natuurlijk bedoelde ik dat niet letterlijk. Ik ben het beu dat hondenbaasjes steeds in verboden zones wandelen en overal hondenpoep achterlaten. Of ik iets tegen honden heb? Zeker niet, want ik heb er zelf twee." Graaf Leopold Lippens vindt de mail er ferm over. Bij Natuurpunt Vlaanderen hebben ze ondertussen overleg gepleegd. "De mail was blijkbaar ironisch bedoeld, maar komt fout over." Sancties komen er niet. (MMB)