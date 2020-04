Exclusief voor abonnees Voorzitter Napoli koopt recordtruitje Mertens 28 april 2020

Het truitje waarin Dries Mertens tegen Barcelona zijn 121ste goal maakte voor Napoli, en zo het clubrecord evenaarde, heeft voor het goede doel 15.000 euro opgebracht. De koper was niemand minder dan Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis: "Ik ben blij dat ik het truitje van Dries in handen heb gekregen. Dit belangrijk shirt blijft thuis in Napels en levert een bijdrage op voor zij die het moeilijk hebben."

