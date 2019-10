Exclusief voor abonnees Voorzitter Jong Open Vld openhartig over polyamorie: “Als we samen zijn, kust Len zowel mij als Lucas. Seks beleven we apart” Celien Moors

05 oktober 2019

00u00 2 De Krant Een relatie met niet één, maar twee of zelfs meerdere partners, die op hun beurt ook een lief hebben: het is het dagelijks leven van Hans Maes (28), voorzitter van Jong VLD. Polyamorie heet het, en het geeft hem de kans emotioneel en seksueel vrank en vrij te zijn. "Maar ik zie beide vrouwen even graag."

Voor de goede orde: Hans is hetero. Hij heeft twee relaties, met twee verschillende vrouwen, van wie eentje ook nog een relatie heeft met een andere man - Hans' beste vriend, overigens. Maar allemaal samen kruipen ze nooit in bed. Volgt u nog? Wel, het ging zo: Hans en Len zijn al zes jaar een koppel. Van in het begin was het duidelijk dat ze een 'open' relatie ambieerden - Hans reed in een vorige relatie al eens een scheve schaats. Ze deelden het bed dus weleens met een andere persoon, maar waren daar eerlijk over en liefde kwam daar nooit bij kijken. Tot Len twee jaar geleden verliefd werd op Lucas.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis