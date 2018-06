Voorzitter Jong-N-VA krijgt kritiek na twitterbericht 12 juni 2018

Jong-N-VA-voorzitter Tomas Roggeman kreeg gisteren heel wat kritiek op een tweet over de honderden migranten die geblokkeerd zitten op de Middellandse Zee. Hij deelde het nieuwsbericht waarin stond dat Italië en Malta de migranten niet wilden opvangen en schreef daarboven "Return to sender" tussen twee muzieknoten. Ook partijgenoten waren kritisch voor Roggeman. "Pushbackbeleid is nodig. Tegelijk is de situatie van die mensen 'op de sukkel' iets wat ons nooit vrolijk mag en zal maken", schreef fractiegenoot Axel Ronse. Roggeman gaf zijn fout toe: "Die tweet was dom. Havens sluiten is juiste keuze, maar had niet bedoeling om me vrolijk te maken over mensen in miserie", twitterde hij. (SRB)

