Voorzitter Global Graphics pakt overname anders aan 14 november 2018

Guido Van der Schueren stopt de poging om Global Graphics van de beurs te halen via zijn eigen holding. Hij kiest voor een andere weg. Van der Schueren is erin geslaagd om voor 8,39 miljoen euro het belang (3,94%) van zijn voorganger, Johan Volckaerts, en van de holding Clema Capital (13,1%) over te kopen aan een prijs van 4,25 euro per aandeel. Door die deals overschrijdt Congra Software wel de drempel van 30% en is de holding wettelijk verplicht om een publiek overnamebod op de rest van de aandelen van Global Graphics uit te brengen. De biedprijs per aandeel blijft 4,25 euro.