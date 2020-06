Exclusief voor abonnees Voorzitter Europees Parlement vraagt Wilmès om maatregelen tegen politiegeweld 19 juni 2020

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft premier Sophie Wilmès (MR) in een brief verzocht om "onmiddellijk maatregelen" te nemen na een incident met een Europarlementslid in Brussel. Pierrette Herzberger-Fofana (71), een Duitse met Afrikaanse roots, zegt dat ze dinsdagavond brutaal is aangepakt door de politie toen ze aan het station Brussel-Noord een foto nam van agenten die twee zwarte jongeren lastigvielen. In zijn brief aan Wilmès veroordeelt Sassoli elk gebruik van buitensporig politiegeweld en herinnert hij aan de parlementaire immuniteit. Herzberger-Fofana heeft een klacht ingediend. De Brusselse politie heeft dan weer een proces-verbaal wegens smaad opgemaakt omdat het parlementslid de agenten beledigd zou hebben. Het parket van Brussel heeft een gerechtelijk onderzoek geopend.

