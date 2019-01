Voorzitter én ballenjongen 09 januari 2019

Zijn outfit versterkte het groepsgevoel - 'one of the boys'. Geen strak pak, wel in korte broek. De voorzitter goochelde tijdens de training zelfs wat met een bal. Om maar te zeggen: Bart Verhaeghe geniet in Doha. Maandagnacht geland om er zijn betrokkenheid tegenover spelers en staf duidelijk te maken - hij speelde even zelfs voor ballenjongen. Verhaeghe had tijdens de opwarming ook een uitgebreid gesprek met Ivan Leko. Die trakteerde zijn groep in de namiddag dan weer op wat welgekomen rust. Nog dit: Diatta, Rezaei en Mechele trainden in de ochtend alles mee. (NP)

