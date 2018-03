Voorzitter Croonen: "Toch hoogdag" 19 maart 2018

"Ik had mij voorgenomen om echt te genieten van deze dag", zei Peter Croonen na zijn eerste bekerfinale als voorzitter van Racing Genk . "En dat heb ik ook gedaan, ondanks de nederlaag. Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden, we kregen ook kansen, maar we konden ze niet omzetten. Na het doelpunt heeft Standard er alles aan gedaan om ons het voetballen te beletten. Ik vond het ergerlijk, maar goed je doet wat je moet doen om te winnen. Voor mij blijft dit een hoogdag als voorzitter van Racing Genk. We hebben 20.000 mensen gemobiliseerd, de steun van de fans was immens. Je voelt dat er heel veel potentieel is en dat is goed met het oog op de toekomst." (KDZ)

