Voorzitter betaalt 230.000 euro na duik in fontein 12 april 2018

In alle extase dook AS Roma-voorzitter James Pallotta rond middernacht, omringd door honderden fans, in de fontein op de Piazza del Popolo. Mag niet natuurlijk - monumenten dienen beschermd te worden. Een standaardboete van 450 euro was zijn deel. Pallotta verontschuldigde zich, liet weten dat hij het bedrag zal betalen en dat hij... 230.000 euro gaat doneren om een andere fontein - de Fontana del Pantheon - te restaureren. "Als je toch in een fontein wil duiken, herstel er dan ook één", glimlachte de Amerikaanse miljardair. (NP)

