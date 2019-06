Exclusief voor abonnees Voorzitter BAS officieel gewraakt 19 juni 2019

De Mechelse supporters halen hun slag thuis. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft Herman Huygens officieel gewraakt. Huygens werd aangewezen als voorzitter van de drie arbiters die zich moesten uitspreken over de vermeende competitievervalsing in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren. De fans van Malinwa, die tussenkomende partij zijn, twijfelden aan zijn onpartijdigheid en dienden een wrakingsverzoek in. En dat werd ingewilligd. Philippe Verbiest, expert in sportrecht en vijf jaar lid van het BAS, is aangewezen als nieuwe voorzitter. Aan de timing verandert er volgens de voetbalbond niets: "De opgelegde kalender met zitting op 25 juni blijft behouden." De advocaat van de KVM-supporters ziet het anders. "De nieuwe voorzitter moet volgens de wet alle partijen gaan horen. Dat kan dagen, zelfs weken duren. Ik geloof niet dat de pleidooien op 25 juni kunnen plaatsvinden", aldus Tim De Hertogh. Aanvankelijk konden profclubs niet in een andere reeks geplaatst worden ná 1 juli. KV Mechelen had er dus alle baat bij dat de timing opgeschoven werd. Maar de Pro League zou artikel 1706 hebben aangepast. Voortaan zijn de uitslagen en de eindstand van het profvoetbal definitief op 15 juli, zo bevestigt CEO van de Pro League Pierre François aan 'Sport/ Voetbalmagazine'. (ABD)

