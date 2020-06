Exclusief voor abonnees Voorwaarden 20 juni 2020

00u00 0

Ik kan akkoord gaan met het feit dat gevangenen het recht hebben om online te studeren. Onder drie voorwaarden. Laat hen in de gevangenis ook werken om het studiemateriaal te betalen. Beperk zeker de internettoegang tot het studieplatform. Ik zie die kerels al de resultaten van hun 'studies' gebruiken om het alarmsysteem van hun cel of de gevangenis te hacken. En wie in de gevangenis een diploma haalt, mag nadien een deel van zijn inkomsten aanwenden om de schadevergoeding aan de slachtoffers te betalen.

Stefaan Bogaert, Heffingen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen