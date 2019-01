Voorverkoop Tomorrowland van start (zonder headliners) 26 januari 2019

Grote artiestennamen zijn nog niet bekend, maar vandaag start de algemene voorverkoop van Tomorrowland 2019. Om klokslag 11 uur kan het Belgische publiek beginnen te proberen een ticket te bemachtigen. Om 17 uur volgt de internationale voorverkoop. Enkel wie zich eerder registreerde, maakt kans. Tickets zijn te koop vanaf 105,5 euro voor een dagpas en 249 euro voor een weekendpas. Vorig jaar waren de 400.000 beschikbare kaartjes in minder dan een uur tijd de deur uit. De vijftiende editie van 's werelds bekendste dancefestival heeft als thema 'The Book of Wisdom - The Return', een terugkeer naar het thema van 2012. Tomorrowland vindt plaats tijdens de weekends van 19 tot 21 en van 26 tot 28 juli in Recreatiedomein De Schorre in Boom.

