Voortvluchtige verbergt zich op zolder van moeder 06 juli 2019

In een verborgen ruimte op de zolder van zijn moeder in Hoei: daar zat een crimineel die al zeven jaar op de vlucht was. Gisteren om 8.05 uur kon hij gearresteerd worden. De man, Z.E., was in 2012 samen met drie kompanen betrokken bij een politieachtervolging. Na een crash konden de mannen ontsnappen door het vuur te openen op de achtervolgende patrouille. In de achtergelaten BMW werden DNA en vingerafdrukken van de man gevonden, net als professioneel inbrekersmateriaal voor het openen van brandkasten. Z.E. werd in 2017 voor die feiten veroordeeld tot een celstraf van42 maanden voor diefstal met geweld en wapens. Er werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd omdat vermoed werd dat de veroordeelde naar Kosovo was gevlucht.

