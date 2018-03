Voortvluchtige moordverdachte opgepakt in Turkije 27 maart 2018

Beytullah A. is gisteren in de Turkse hoofdstad Ankara opgepakt. De man had zijn ex Emine Yagmur (33) en haar moeder Fatma (55) vorig weekend om het leven gebracht in Herstal. De man zou zichzelf hebben aangegeven.

HLN