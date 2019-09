Exclusief voor abonnees Voortvluchtige geeft zichzelf na 17 dagen aan 14 september 2019

De voortvluchtige Paul Bloemen (53, foto) heeft zichzelf gisterochtend gemeld bij de Leuvense hulpgevangenis. Bloemen was 17 dagen spoorloos voor justitie nadat hij thuis in Beveren zijn enkelband had doorgeknipt. Er wacht hem nu 15 jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin Anja Vanheer (47) uit Kortenaken. Haar nabestaanden zitten nog met veel vragen. "Waarom zijn wij pas 15 dagen na zijn verdwijning op de hoogte gebracht? Wat is er in tussentijd allemaal gebeurd? Voor hetzelfde geld stond hij aan mijn deur", reageert Gerda Vanheer, zus van het slachtoffer. Twee jaar geleden wurgde Bloemen zijn vriendin. Hij werd op 24 mei veroordeeld voor het Leuvense assisenhof, maar de voorzitter achtte het niet nodig om Bloemen onmiddellijk aan te houden - zoals de procureur suggereerde. (KAR)

