Voortvluchtige gebruikt soms identiteit van broer 02 februari 2019

De foto's van de bruiloft die op donderdag 31 januari in onze krant verschenen, zijn wel degelijk foto's van het huwelijk van Suleyman Betelguiriev in Grozny. Maar volgens de familie is de man op de foto's niet Suleyman, maar zijn broer Sulambek. Uit het onderzoek ter terechtzitting is wel gebleken dat Suleyman ervan verdacht wordt soms de identiteit van zijn broer te gebruiken.

