Voortvluchtige en extreem gewelddadige Belg opgepakt in Spanje 21 november 2018

Een 34-jarige Belg is in de Spaanse badplaats Torrevieja opgepakt door de Guardia Civil. Het gaat om Mohamed M., een Belg van Maghrebijnse afkomst uit Jemappes. Hij werd gezocht voor meer dan twintig gewelddadige en gewapende overvallen. De man maakte deel uit van een georganiseerde criminele groep rond de broers Farid en Saïd Hakimi en hield zich volgens Europol ook bezig met drugssmokkel en het illegaal verhandelen van wapens. In januari kon hij ontsnappen toen de politie in ons land bij hem binnenviel. Hij vluchtte naar Spanje en leefde daar onder de naam van zijn broer. De Guardia Civil kwam hem op het spoor en arresteerde hem op 7 november tijdens een raid op drie huizen en een restaurant in Torrevieja. Het restaurant diende om illegale inkomsten uit criminele activiteiten in België wit te wassen. De verdachte zou onder meer betrokken zijn bij een gewapende overval op een juwelier in Dour in 2010. Hij duikt ook op in het dossier van een gewelddadige homejacking in Lasne in 2017, waarvoor ook de Waalse televisiepresentator Stéphane Pauwels werd opgepakt. Die is vrij onder voorwaarden. (IBO)

