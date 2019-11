Exclusief voor abonnees Voortvluchtige Belg na acht jaar opgepakt op Nederlandse camping 09 november 2019

Een Belgische man (46) die al sinds 2011 door de politie gezocht wordt, is donderdagavond opgepakt op de Nederlandse camping Bergse Hoeve in Bergen op Zoom. Volgens de krant 'AD' gaat het om een man die acht jaar geleden ontsnapte uit zijn cel in België. Hij zat een lange straf uit voor zware mishandeling en brandstichting en zou gehoopt hebben in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Omdat er signalen waren dat de man zich verschool rondom Bergen op Zoom, werd er door rechercheurs een onderzoek ingesteld. Na een zoektocht van enkele dagen wees het spoor succesvol naar een camping met chalets. (SRB)