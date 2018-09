Voorts besliste de Pro League ook om... 05 september 2018

... DE NIEUWE DISCIPLINAIRE INDICATIEVE TABEL, die zoveel stof deed opwaaien, 'opnieuw' formeel goed te keuren. Coucke: "We hebben nog maar eens vastgesteld dat de tabel eigenlijk al in januari was goedgekeurd, op een administratieve fout na die geen invloed had op de rechtsgeldigheid. Die hele heisa was niet nodig." Met zijn tweet waarin hij zei te hopen dat het bondsparket in evocatie zou gaan - wat intussen gebeurd is - tegen de vier vrijspraken van geschorste spelers (onder meer Wesley en Carcela) vindt Coucke niet dat hij zijn rol als preses van de Pro League te buiten ging. "Ik tweette dat omdat het belangrijk is dat voetbal een eerlijke sport is. Het is aan de rechters om onafhankelijk te oordelen."

